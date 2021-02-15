Путин поручил изучить вопрос льготной ипотеки для семей с детьми

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по льготным ипотечным программам в стране на ближайшие четыре года, в том числе подумать о снижении ставки для семей с двумя и более детьми. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном в понедельник, 15 февраля на сайте Кремля.

«Представить предложения по порядку реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах, рассмотрев, в том числе, возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки», - говорится в документе.

Выполнить поручение главы государство правительство и Банк России должны до 31 марта текущего года.

Кроме того, кабмину поручено рассмотреть вопрос об увеличении объема финансирования мероприятий, которые включены в планы - графики по решению проблем граждан, пострадавших от недобросовестных действий застройщиков. Как отмечается, сделать это необходимо для опережающего завершения этих мероприятий.