Опрос: 28% мужчин мечтают получить гаджеты в подарок на 23 февраля

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Эксперты "Авито" озадачились интересным вопросом. Что хотят получить мужчины на 23 февраля в 2021 году? В опросе приняли участие 2 000 россиян.

Исследование показало, что 28% мужчин хотели бы видеть в подарочной упаковке на День защитника Отечества гаджет. Это может быть смартфон, компьютер или игровая приставка. 21% опрошенных хотели бы получить часы, из них 5% мечтают о смарт-часах.

20% мужчин хотели бы найти в подарочном пакете хороший алкоголь или спортивные товары. 16% отметили, что не лишним будет и пена для бритья или другие средства ухода для мужчин. Еще 16% будут рады стильной обуви или одежде (в том числе нижнему белью и носкам). 11% оценят дорогой парфюм, 9% считают, что лучший подарок - это книга, 8% мужчин желают уехать на отдых загород. 2% опрошенных мечтают получить домашнее животное. Всего 1% мужчин согласны на то, чтобы им вручили деньги.

При этом большинство женщин в этом году планирует подарить мужчинам пену для бритья (33%), одежду и обувь (23%) и подарочные сертификаты (22%) - практически тот же набор подарков, который был популярен и в прошлом году.