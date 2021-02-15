В Бундестаге отказались обсуждать с США «механизм остановки» проекта «Северный поток-2» Фото: REUTERS

Берлин не должен обсуждать с Вашингтоном «механизм остановки» проекта газопровода «Северный поток - 2». Такое заявление сделал глава комитета по экономике и энергетике бундестага Клаус Эрнст, отметив, что вопрос о приостановке эксплуатации трубопровода, в случае возникновения проблем при транзите газа через Украину, не должен даже подниматься на переговорах с США.

«Я приветствую то, что США при президенте [Джо] Байдене сейчас проявляют больше готовности к диалогу. И все же остановка "Северного потока - 2" не подлежит переговорам, как и "механизм отключения", который увязывал бы поставки газа в ЕС со снабжением Украины», - приводит ТАСС слова Эрнста

Политик назвал «совершенно неприемлемым» предложение, которое, согласно СМИ, сделал США министр финансов Германии Олаф Шольц, якобы выразивший готовность вложить до 1 млрд евро в строительство в ФРГ двух терминалов по приему американского сжиженного природного при условии, что Вашингтон не введет санкции против «Северного потока – 2». Как отметил Эрнст, таким образом немецкая сторона поддалась бы на попытки шантажа со стороны Штатов.

«Кроме того, это является свидетельством возмутительно небрежного обращения с деньгами налогоплательщиков», - добавил он, отметив, что СПГ из США «дороже, чем российский газ».