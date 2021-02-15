Прощание с актером из сериала «След» Олегом Валкманом пройдет 16 февраля

Умер Олег Валкман, российский актер. Фото: кадр из сериала "След"

Стало известно, когда пройдет церемония прощания с актером Олегом Валкманом. 16 февраля родные и поклонники звезды сериала «След» соберутся на территории 29-й больницы по адресу Москва, Госпитальная площадь, 2, корпус 27.

Здесь проведут траурное мероприятие, после чего тело актера отправят на родину в Нижний Новгород.

На официальном сайте Олега Валкмана организован сбор средств на его похороны. Так как у актера нет близких родных, то все заботы по погребению легли на племянницу, сообщает Пятый канал.

Девушка находится в декрете, три месяца назад она стала мамой. Из-за затруднительного финансового положения организовать похороны самостоятельно оказалось не под силу. В итоге было решено попросить помощи у поклонников актера.

Олег Валкман скончался 13 февраля в Москве. У 52-летнего актера поднялась температура, когда справиться с состоянием дома не удалось, он вызвал скорую помощь. Врачи решили госпитализировать пациента в больницу.

Уже в стационаре ситуация ухудшилась, пациента перевели в реанимацию, где он и скончался 13 февраля. Пока причина смерти не установлена.