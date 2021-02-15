ВОЗ одобрила применение вакцины AstraZeneca в экстренных случаях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всемирная организация здравоохранения одобрила два варианта вакцины от коронавирусной инфекции производства британско - шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета для использования при чрезвычайных ситуациях. Об этом говорится в заявлении ВОЗ, опубликованном в понедельник, 15 февраля.

«ВОЗ сегодня включила в список для экстренного использования два варианта вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета», - говорится в заявлении организации.

Как отмечается в заявление, вакцину теперь можно использовать в программе COVAX по справедливому распределению препаратов в мире. Одна из вакцин производится в Корее, вторая - в Индии.

«Теперь у нас есть все необходимое для быстрого распространения вакцин. Но нам все еще нужно наращивать производство», - отметил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Таким образом, вакцина фармацевтической компании AstraZeneca стала второй, получившей официальное одобрение Всемирной организации здравоохранения для использования в чрезвычайных ситуациях.