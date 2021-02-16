"Барса" будет играть против "ПСЖ". Фото: REUTERS

Вечером 16 февраля в Барселоне на легендарном стадионе "Камп Ноу" пройдет первый в этом календарном году матч плей-офф Лиги Чемпионов. "Барселона" на своем поле проведет встречу против французского гранда - "Пари Сен-Жермен". У парижан не будет бразильского форварда Неймара, который получил тяжелую травму.

Этот матч с яркой афишей будет показан в прямом эфире в России. Увидеть прямую трансляцию встречи Барселона - ПСЖ можно на телеканале "Матч ТВ", начиная с 23:00 по московскому времени 16 февраля 2021 года.

Фаворитом предстоящего поединка эксперты видят "Барселону", хотя она проводит не самый свой лучший сезон. Самый вероятный вердикт букмекеров - это тяжелая победа каталонцев над парижанами. Однако стоит помнить - командам предстоит сыграть и ответную встречу на поле в Париже.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Пари Сен-Жермен".