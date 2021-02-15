Состав сборной России на женскую индивидуальную гонку огласили тренеры: в команде нашлось место для Мироновой

Светлана Миронова пойдет в гонку последней из наших. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 16 февраля, в словенской Поклюке пройдет очередная гонка на чемпионате мира по биатлону 2021. В ней примут участие четыре биатлонистки, представляющие Россию, тренеры огласили состав и уже известны стартовые номера нашей команды на гонку.

Первой из россиянок в гонку уйдет Ульяна Кайшева, которая получила номер 20. У Татьяны Акимовой - 48-й стартовый номер, после нее в гонку уйдет Лариса Куклина (73) и Светлана Миронова (93). В отношении Светланы у болельщиков после первых гонок немало вопросов - она допускает очень много промахов. Но в индивидуальную гонку Миронову взяли.

Первый номер в протоколе, к слову, был отдан Лизе Витоцци из сборной Италии. Ну а у лидера Кубка мира этого сезона Тириль Экхофф из сборной Норвегии - 45-й стартовый номер.

Старт женской индивидуальной гонки на чемпионате мира по биатлону 2021 назначен на 14:05 по московскому времени 16 февраля.