В полиции Лос-Анджелеса проводят расследование из-за валентинки с Флойдом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полицейское управление Лос-Анджелеса проводит внутреннее расследование после сообщения о том, что среди сотрудников правоохранительных органов распространяли валентинку с фотографией Джорджа Флойда, погибшего в результате грубого задержания офицерами.

О ситуации стало известно после жалобы одного из сотрудников, который сообщил об этом во внутренней рассылке. Говорится о том, что попавший под следствие офицер решил пошутить, сделав валентинку с фотографией Флойда и подписью «От тебя перехватывает дыхание».

Валентинка с Флойдом

В департаменте Лос-Анджелеса назвали такое поведение недопустимым. Руководителям подразделений поручили изучить рабочие места офицеров.

«Наше расследование должно определить, достоверны ли обвинения, а также укрепить нашу абсолютную нетерпимость к чему-либо с расистскими взглядами», - приводит газета Los Angeles Times слова главы полиции города Майкла Мура.

Напомним, полицейский, опустившись на колени, встал ногами на шею задержанного Джорджа Флойда. Мужчина говорил, что не может дышать, однако полицейские никак не отреагировали. Мэр Миннеаполиса, где все произошло, и начальник полиции назвали смерть неоправданным убийством из-за расовой дискриминации, а на американских улицах после смерти Флойда не утихали протесты, которые быстро переросли в беспорядки.