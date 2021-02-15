"Первый канал" сказал, как будет показан финал Кубка России по фигурному катанию 2021

По итогам финала Кубка России назовут состав сборной России на ЧМ-2021. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 27 февраля, в Москве стартует финал Кубка России по фигурному катанию 2021. Это - один из главных турниров сезона в нашей стране. Поскольку после него будет опеределен состав на чемпионат мира. В этом году он состоится в Стокгольме.

- Соревнования у женщин и в парном катании будут транслироваться в телевизионном эфире, а полностью турнир (включая выступления юниоров) будет доступен на сайте Первого канала, - сообщили "КП" в пресс-службе Первого канала.

Уже определены даты и время начала трансляций первого дня соревнований в женском фигурном катании. 27 февраля в 17:40 начнется короткая программа. А спустя сутки в это же время - произвольные выступления, по итогам которого определятся победительницы соревнований. Напомним, что чемпионат мира по фигурному катанию 2021 пройдет с 22 по 28 марта в Стокгольме.