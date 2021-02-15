Росатом возглавил рейтинг лучших работодателей России по итогам 2020 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госкорпорация «Росатом» возглавила Рейтинг лучших работодателей России по итогам 2020 года, который был составлен крупнейшей в России кадровой платформой HeadHunter. Как говорится в сообщении госкорпорации, рейтинг составлялся в десятый раз, а число его участников превысило 500.

«Росатом занял первое место среди крупнейших работодателей страны с численностью сотрудников более 5 тысяч человек», - говорится в заявлении.

Как отмечается, госкорпорация поставила абсолютный рекорд по набранным в рейтинге баллам среди компаний за десять лет, набрав 142 балла, и опередив на более чем 22 балла крупнейших работодателей в первой тройке рейтинга.

Кроме того, «Росатом» стал единственным из всех работодателей, занявших первое место среди компаний с численностью сотрудников более 5 тысяч человек во всех трех субрейтингах: «Самые популярные у соискателей», «Самые лояльные сотрудники», «Самые развитые HR-процессы». При этом лидерство по лучших HR-процессам компания удерживает последние шесть лет.

Второе место в рейтинге лучших работодателей занял Сбербанк, а замыкает тройку компания Mars. Также лидером в категории «Крупные компании» стал «Газпромнефть», а «2ГИС» опередил всех в категории «Средние компании».