Лавров сообщил о готовности России к нормализации отношений с ЕС

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Москва готова вернуться к нормальным отношениям с Брюсселем, если в Европейский Союз будет учитывать интересы российской стороны. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто в Санкт-Петербурге в понедельник, 15 февраля.

«Выбор за Евросоюзом. Если он решит, что все-таки отношения нужно восстанавливать и обратить вспять действия по их разрыву … мы будем к этому тоже готовы», - заявил Лавров.

Как отмтеил глава российского внешнеполитического ведомства, на сегодняшний день отношения двух сторон представляют собой редкие встречи российских дипломатов с представителями Евросоюза, которые происходят преимущественно в интересах ЕС.

По словам Лаврова, инициатором разрушения отношения между двумя сторонами ранее был сознательно разрушен по инициативе Евросоюза, при этом он подчеркнул, что Россия не навязывается и готова рассматривать любые вопросы, которые представляют обоюдный интерес.

«Мы готовы обсуждать проблемы, когда это отвечает в том числе и интересам России, мы взаимодействуем и по вопросам изменения климата, и по окружающей среде … Но каркас этих отношений был сознательно разрушен по инициативе Брюсселя», - заявил глава МИД РФ.