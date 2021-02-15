Рекорд по богатству: состояние Владимира Потанина выросло до 30 млрд долларов

Владимир Потанин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совладелец «Норникеля» Владимир Потанин установил рекорд по богатству. Состояние Российский миллиардер выросло до 30 миллиардов долларов. Как пишет российский Forbes, это произошло впервые в истории издания.

«Это абсолютный рекорд для российского списка Forbes», - говорится в сообщении издании.

Причиной увеличения капитала российского миллиардера стал рост стоимости акций «Норникеля». По состоянию на 19:15 по московскому времени в понедельник, 15 февраля, бумаги его компании оценивались на уровне 26 290 рублей за штуку, тогда как еще 1 февраля стоимость акции составляла 24 866 рублей. В конце декабря прошлого года акция стоила 23 682 рубля.

Рост цен на акции связан с рекордным повышением стоимости металлов.

Ранее состояние богатейших россиян за январь выросло почти на 1,4 млрд долларов.

Напомним, в прошлом году Потанин возглавил ежегодный рейтинг самых богатых бизнесменов России по версии Forbеs, сместив с первого места главу «Новатэка» и акционер «Сибура» Леонида Михельсона.