Путин поручил разработать меры по защите неопытных инвесторов

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и Центральному Банку внести в законодательство поправки, которые бы обеспечили дополнительную защиту прав неквалифицированных инвесторов, приобретающих финансовые инструменты. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном в понедельник, 15 февраля на сайте Кремля.

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на дополнительную защиту прав граждан, приобретающих финансовые инструменты и не являющихся квалифицированными инвесторами», - говорится в соответствующем указе российского лидера.

За выполнение указа главы государства ответственны премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Соответствующее поручение должно быть исполнено к 15 февраля.

Напомним, российский лидер также поручил подготовить предложения по льготным ипотечным программам на ближайшие четыре года, в том числе по снижению ставки для семей с двумя и более детьми, а также разработать меры по трудоустройству безработных граждан