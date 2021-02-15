ВОЗ: за сутки коронавирусом в мире заразились более 332 тыс. человек Фото: REUTERS

За минувшие сутки в мире зафиксировали более 332 тысячи заразившихся коронавирусной инфекцией. Таким образом, по состоянию на понедельник, 14 февраля, количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 108,57 миллионов, а жертвами заболевания стали уже более 2,39 миллиона заразившихся. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно представленной информации, за последние 24 часа в мире выявили 332 360 новых случая заражения COVID-19, а число летальных исходов возросло на 9 691. За все время пандемии в мире зарегистрировали уже 108 579 352 инфицированных и 2 396 408 умерших.

Лидером по количеству заболевших коронавирусной инфекцией остаются США, где зафиксировали уже 27 309 503 новых случая заражения. Второе место занимает Индия с 10 916 589 заболевшими. Тройку замыкает Бразилия, где выявили 9 809 754 случая заражения.

Свыше двух миллионов инфицированных также зарегистрировано также в России (4 086 090), Великобритании (4 038 082), Франции (3 406 616), Испании (3 041 454), Италии (2 721 879), Турции (2 586 183), Германии (2 338 987), Колумбии (2 190 116) и Аргентины (2 025 798).