Вакцину "Спутник V" в Канаде назвали научным триумфом России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обозреватель Radio Canada Тамара Альтереско назвала интерес к российской вакцине против коронавиурсной инфекции "Спутник V" крупной научной и дипломатической победой России.

По мнению журналистки, когда прошлым летом РФ объявила о разработке первой в мире вакцины от covid-19, новость об этом, как и сам препарат за рубежом приняли в штыки. На Западе российских ученых попытались уличить в нарушении стандартов и практик, установленных международным научным сообществом.

- "Спутник V" быстро стал раздражителем в гонке вакцин, которую Россия, как она утверждала, выиграла", - говорится в публикации.

Напомним, ранее сообщалось, что российские ученые первыми в мире создали вакцину от коронавируса. Препарат показал свою эффективность в борьбе с covid-19 и безопасность для тех, кто делает прививку. Сейчас в стране продолжается компания по вакцинации населения.

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