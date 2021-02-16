Мужчина пожаловался на изжогу и умер через 15 минут

31-летний житель Британии Дэн Мортон пожаловался на боль в животе, а спустя всего 15 минут уже скончался.

Мужчина думал, что неприятные ощущения вызваны изжогой. Ее признаки он заподозрил у себя, когда гостил у своей сестры 1 февраля. Мортон посчитал, что ничего страшного не произошло и выпил лекарство, чтобы облегчить симптом. Однако после препарата ему стало хуже: сначала у него произошел припадок, а затем он вовсе перестал дышать. Об этом инциденте пишет Mirror.

Сестра пыталась сделать ему искусственное дыхание, однако уже спустя считанные минуты британец скончался

- Когда он пришел в дом, он был в полном порядке, а через пять минут стал жаловаться на изжогу. Он отнес дочь на верхний этаж, а затем спустился вниз и выпил таблетку. Мы позвонили в скорую, - рассказала женщина.