В Роспотребнадзоре заявили об эффективности «ЭпиВакКороны» против мутаций COVID-19 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мутации коронавирусной инфекции не оказывают влияние на эффективность российской вакцины "ЭпиВакКорона", заявили в Роспотребнадзоре.

- Мутации, которыйе характерны для новых штаммов covid-19 (британского, южноафриканского, бразильского), не затрагивают эпитопы, выбранные для пептидной вакцины 2ЭпиВакКорона",- уточнили эксперты ведомства РИА Новости.

Тем временем, центр "Вектор", ученые которого и разработали препарат, продолжает вести мониторинг появляющихся новых типов covid-19, которые потенциально могут изменить эффективность вакцины.

Напомним, накануне российский лидер Владимир Путин поручил проанализировать эффективность российских вакцин против коронавируса, в том числе и их способность противостоять новым штаммам болезни. Глава государства ждет соответствующего доклад до 15 марта текущего года, после чего – по докладу один раз в полгода.