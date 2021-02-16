Россия вошла в топ-10 стран по выручке фрилансеров Фото: Евгения ГУСЕВА

Россия вошла в топ-10 стран по объемам рынка фриланса - его оборот в 2020 году превысил 41 миллиард долларов, а численность таких граждан пои итогам прошлого года составила около 14 миллионов человек.

Считается, что спрос на такой вид занятости будет увеличиваться благодаря снижению доли трудоспособного населения. Оборот глобального рынка фриланса в 2020 году, по оценкам PwC, составил 6,5 триллиона долларов. Предполагается, что этот показатель будет расти примерно по 16% в год, а к 2025 году достигнет почти 14 триллионов долларов. Российский сегмент этого вида занятости будет увеличиваться опережающими темпами: ежегодно на 20%, пишут "Известия".

Отмечается, что в прошлом году по выручке внештатных работников РФ вошла в топ-10 на рынке фриланса. Лидеры стали США (более 1 триллиона долларов), Индия (680 миллиардов долларов) и Канада (130 миллиардов долларов).