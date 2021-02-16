Экс-депутат Рады стал участником поножовщины из-за русского языка в кафе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Экс-депутат Верховной рады, украинский националист Олег Гелевей стал участником поножовщины в кафе в Киеве. Об этом сообщает издание Strana.ua со ссылкой на источники в МВД Украины.

Отмечается, что бывший чиновник накинулся с ножом на одного из посетителей заведения из-за русского языка. Гелевей вместе со своим ранее судимым знакомым, будучи "под градусом", начали перепалку с официанткой, которая общалась с посетителями на русском.

В результате конфликта за девушку вступился другой клиент кафе, тогда между ним и экс-депутатом началась драка. Гелевей, как сообщает издание, и его спутник, вооруженный ножом, "зажали своего противника в углу помещения и нанесли ему резаные раны".

Также уточняется, что для пострадавшего очевидцы случившегося вызвали скорую помощь, а украинская полиция уже завела уголовное производство по статье о хулиганстве с использованием заранее заготовленного предмета для нанесения телесных повреждений. Экс-депутата пока допросили и отпустили, а вот его знакомый был задержан на месте.