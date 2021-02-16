Россиян предупредили о негативных последствиях частых онлайн-заявок на займы Фото: Shutterstock

В период пандемии коронавируса россияне излишне увлеклись заполнением электронных заявок, в том числе и на получение заемных средств. Банки же, "заспамив" граждан предложением заполнить форму и получить ответ за пять минут, не сообщают о возможных последствиях для кредитной истории. Однако позже граждане получают отказы от финансовых организаций, что плохо сказывается на их репутации перед банками.

Теперь в ОНФ выступили с предложением к Центробанку нормативно закрепить обязательство банков уведомлять потенциальных заемщиков о негативных последствиях многочисленных заявок для кредитной истории. Об этом пишут "Известия".

- Многочисленные заявки могут говорить о желании гражданина взять одновременно несколько кредитов в разных банках в обход ограничения по предельной долговой нагрузке, - рассказала руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.

Общественники также выступают за необходимость разработать специальный механизм, который позволит оперативно заблокировать запрос кредитной истории банками.