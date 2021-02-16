В Германии рассказали об охране Навального местными спецслужбами

Оппозиционный блогер Алексей Навальный с момента прибытия в Германию 22 августа 2020 года находился под охраной сотрудников группы безопасности федеральной уголовной полиции и служащих соответствующих земельных департаментов этой же структуры. Об этом говорится в ответе немецкого правительства на депутатский запрос фракции "Альтернатива для Германии" в Бундестаге.

Отмечается, что Навальному, как личному гостю канцлера ФРГ Ангелы Меркель, обеспечили охрану со стороны немецких сил безопасности. Также при прохождении курса лечения в берлинской клинике Charite его охраняли полицейские.