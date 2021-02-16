В Германии рассказали об охране Навального местными спецслужбами Фото: REUTERS

Оппозиционный блогер Алексей Навальный с момента прибытия в Германию 22 августа 2020 года находился под охраной сотрудников группы безопасности федеральной уголовной полиции и служащих соответствующих земельных департаментов этой же структуры. Об этом говорится в ответе немецкого правительства на депутатский запрос фракции "Альтернатива для Германии" в Бундестаге.

Отмечается, что Навальному, как личному гостю канцлера ФРГ Ангелы Меркель, обеспечили охрану со стороны немецких сил безопасности. Также при прохождении курса лечения в берлинской клинике Charite его охраняли полицейские.

Напомним, блогер Алексей Навальный, которому 2 февраля 2021 года, по решению суда условное наказание было заменено на реальное, должен отправиться в колонию на 3,5 года по делу "Ив Роше". Однако сидеть, с учетом уже отбытого наказания в виде домашнего ареста, он будет только 2,5 года.

Накануне супруга Алексея Юлия покинула Россию. Она отправилась в Германию и ее пустили, несмотря на строжайший карантин.

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