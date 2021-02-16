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"За гранью воображения": турки оценили карту расширения влияния Анкары на Крым и Кубань

Турецкий госканал опубликовал визуализацию карты по прогнозам американской компании
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Читатели турецкого новостного сайта Haber7 прокомментировали опубликованную накануне телеканалом TGRT карту, на которой гражданам было продемонстрировано расширение сферы влияния Анкары на несколько российских регионов, в том числе на Крым и Кубань.

Турецкий госканал опубликовал визуализацию со ссылкой на прогноз американской компании Stratfor. На ней отмечалось расширение влияния Турции на Балканы, Северную Африку, Ближний Восток, Закавказье, Среднюю Азию, а также на российский Кавказ, Кубань и Крым к 2050 году.