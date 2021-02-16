"За гранью воображения": турки оценили карту расширения влияния Анкары на Крым и Кубань

Турки оценили карту расширения влияния Анкары на Крым и Кубань Фото: REUTERS

Читатели турецкого новостного сайта Haber7 прокомментировали опубликованную накануне телеканалом TGRT карту. На ней гражданам было продемонстрировано расширение сферы влияния Анкары на несколько российских регионов, в том числе на Крым и Кубань.

До этого турецкий госканал опубликовал визуализацию со ссылкой на прогноз американской компании Stratfor. Ее аналитики спрогнозировали расширение влияния Турции на Балканы, Северную Африку, Ближний Восток, Закавказье, Среднюю Азию, а также на российский Кавказ, Кубань и Крым. Однако это влияние могло бы быть таким масштабным лишь к 2050 году.

Тем временем, некоторые читателям Haber7 оценили прогноз американских аналитиков и начали высказывать свое мнение по этому поводу.

Так, например, пользователь под ником Из Измира написал "Дай бог, рождается новое османское государство", а некто под ником Хасан написал, что "Карта просто великолепная".