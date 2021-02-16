Врач назвал причины шума в ушах Фото: Евгения ГУСЕВА

Звон или шум в ушах - неприятные ощущения, которые возникают при широком спектре заболеваний. В медицине его называют тиннитус.

По словам врача-остеопата, невролога Александра Евдокимова, эти признаки могут свидетельствовать о таких проблемах, как повышенное артериальное давление. Об этом эксперт рассказал 5-tv.ru.

- Вам надо позаботиться тем, чтобы снизить артериальное давление или повысить, если оно упало, - советует специалист.

Также врач отметил, что еще одной возможной причиной шума в ушах может быть вызвана проблемой шейного отдела позвоночника. Из-за остеохондроза может возникать ангиоспазм или извитость сосудов, что приводит к повышению турбулентности крови. Кроме этого, шум или звон в ушах могут замечать люди страдающие сахарным диабетом, поскольку заболевании поражает слуховые клетки и волоски, которые формируют нервный импульс.