В ДНР заявили о подготовке "резонансной провокации" со стороны Украины Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В самопровозглашенной ДНР сообщили, что Служба безопасности Украины (СБУ) готовит "резонансную" провокацию в Донбассе.

По информации Народной милиции республики, группа саперов под руководством сотрудников СБУ на протяжении недели работает в районе КПВВ "Новотроицкое".

- Не исключаем, что их действия связаны с подготовкой провокации для того, чтобы попытаться обвинить республику в разведывательно-диверсионной деятельности, - говорится в сообщении.

Тем временем, по заявлению представителя пресс-службы ведомства, украинские силовики выбрали КПВВ "Новотроицкое" в качестве месте проведения работ из-за большого скопления мирных жителей.

Напомним, накануне сообщалось, что на командира Народной милиции ДНР было совершено покушение. В его автомобиле сработало взрывное устройство. Он получил ранения и был экстренно госпитализирован в медучреждение. Медики оценили его состояние как средней степени тяжести. Также известно, что во время случившегося с комбатом была дочка.

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