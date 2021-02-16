Счетная палата призвала усилить контроль за благоустройством малых городов России Фото: Иван ВИСЛОВ

Счетная палата предложила установить дополнительные показатели при осуществлении контроля за реализацией проектов благоустройства, получивших гранты по результатам всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. Об этом говорится в отчете ведомства о реализации проектов развития комфортной городской среды.

- По мнению Счетной палаты, основные причины недостаточной эффективности реализуемых проектов - отсутствие должного контроля и несовершенство нормативного регулирования, говорится в сообщении.

Там же отмечается, что зачастую оказываются не прописаны меры ответственности за нарушения при реализации проектов благоустройства.

- Сейчас, по сути, есть только один показатель результативности - наличие самого факта реализации проекта, - уточняются в сообщении слова аудитора Светланы Орловой.

При этом, еще одной частой причиной нарушений становится несоответствие проектно-сметной документации заявленному проекту.