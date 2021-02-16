МВД прописало обязательные требования к безопасности авто при прохождении техосмотра Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

МВД РФ прописало несколько десятков требований к безопасности транспортного средства при прохождении техосмотра (ТО). Об этом говорится в новой редакции федерального закона "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

Так, теперь водители не смогут пройти ТО, если в их авто подтекла тормозная жидкость или имеется нарушение герметичности трубопроводов.

Всего в документе перечислены более 80 требований. Они, кроме тормозной системы, касаются еще и рулевого управления, внешних световых приборов, шин и колес, двигателя и его систем.

Отмечается, что касается рулевого управления, то в исправных автомашинах изменение усилия при повороте рулевого колеса должно быть плавным во всем диапазоне угла его поворота. Но в случае возникновении сложности ТО пройден не будет, пишет ТАСС.