Прожившие в браке 67 лет супруги умерли от коронавируса с разницей в день Фото: Иван МАКЕЕВ

В английском городе Сток-он-Трент, графство Стаффордшир, от новой коронавирусной инфекции умерла пара, которая прожила в браке 67 лет.

Сообщается, что жертвами болезни стали Одри и Джим Мартин. Они заразились covid-19 и попали в одну больницу. 26 января в возрасте 88 лет умерла Одри, а спустя всего 25 часов от последствий вируса умер ее 92-летний муж. Об этом пишет местная газета The Sentinel.

Невестка Мартинов Карен отметила, что супруги обожали друг друга и многое делали вместе.

- Они всегда хотели умереть в один день, - отметила Карен.

Ранее сайт kp.ru писал, что супруги, прожившие вместе 71 год, умерли от коронавируса. Пожилые супруги из Великобритании прожили долгую жизнь, но их счастье разрушила болезнь. 91-летняя Пэт Вуд и ее 94-летний муж Рон заразились инфекцией практически одновременно. Первым на себя принял удар Рон, его сразу же положили в больницу. Вскоре с таким же диагнозом госпитализировали и Пэт. Они держались за руки, пока Пэт не умерла во сне.