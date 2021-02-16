Последние новости на утро 16 февраля 2021: Финансист назвал необходимую сумму вклада для жизни на проценты

Важные новости утра Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 16 февраля 2021 года: Финансист назвал необходимую сумму вклада для жизни на проценты. По мнению управляющего директора по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Андрея Ревенко, на банковском счету должно лежать не менее 26 миллионов рублей. Жить на проценты от такой суммы возможно при условии, что для жизни семьи из четырех человек нужно порядка 100 тысяч рублей. При этом, если условная семья будет жить в Москве на сумму 100-200 тысяч, то желательно, чтобы на вкладе было около 45-50 миллионов рублей, подсчитал Ревенко для "Прайм".

Год с covid-19: что изменилось и когда мы возьмем инфекцию под контроль. Насколько продвинулись наука и медицина в борьбе с коронавирусом, обсудили ведущие эксперты на круглом столе в "Комсомольской правде".

Станет ли Пенсионный фонд единым социальным ведомством? Приход нового главы ПФР многие связали с ожившей реформой госаппарата. Накануне на должность главы ПФР назначили Андрея Кигима.

МВД РФ прописало несколько десятков требований к безопасности транспортного средства при прохождении техосмотра. Так, теперь водители не смогут пройти ТО, если в их авто подтекла тормозная жидкость или имеется нарушение герметичности трубопроводов.

В десяти странах мира ученые выявили еще один штамм коронавирусной инфекции, который получил название B1525. Новый вариант covid-19 обладает "потенциально тревожным набором мутаций".

Россия вошла в топ-10 стран по объемам рынка фриланса - его оборот в 2020 году превысил 41 миллиард долларов, а численность таких граждан пои итогам прошлого года составила около 14 миллионов человек.

Обозреватель Radio Canada Тамара Альтереско назвала интерес к российской вакцине против коронавирусной инфекции "Спутник V" крупной научной и дипломатической победой России. В публикации она отмечает, что первое время к препарату относились скептически, поскольку "Спутник V быстро стал раздражителем в гонке вакцин".