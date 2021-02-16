Роспотребнадзор сообщил, что в 12 регионах России превышен порог заболеваемости ОРВИ

В шести субъектах РФ замечено превышение в возрастных группах от трех до шести лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Роспотребнадзоре сообщили, что в 12 российских регионах зафиксировали превышение заболеваемости ОРВИ.

- В Российской Федерации на шестой неделе 2021 года недельные пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями по совокупному населению были превышены в 12 субъектах, - сказано в заявлении на сайте Роспотребнадзора.

Также в сообщении отмечается, что в четырёх регионах России превышен порог заболеваемости среди детей от семи до 14 лет, а в шести регионах - среди детей от трёх до шести лет. В 22 субъектах страны недельный эпидемический порог заболеваемости ОРВИ превысили подростки старше 15 лет.

Также в Роспотребнадзоре напомнили, что 85,9 миллиона россиян (59% населения страны) прошли вакцинацию от от гриппа и ОРВИ.

В ноябре, как сообщал сайт KP.ru, порог заболеваемости ОРВИ был превышен в 47 российских регионах. На тот момент прививки от гриппа сделали только 33% россиян.