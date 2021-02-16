AP: Трамп планирует снова участвовать в политической жизни США

Дональд Трамп намерен возобновить контакты со СМИ Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп планирует возобновить участие в политической жизни страны и контакты с прессой, сообщает агентство Associated Press.

Издание также сообщает, что Трамп "готовится к следующему жизненному этапу после пребывания на посту президента" и "ищет способы восстановить свою власть". В материале Associated Press также сказано, что Трамп снова будет давать интервью дружественным СМИ после нескольких недель молчания.

Также агентство сообщает, что Дональд Трамп обсуждал с политическими консультантами шансы помочь Республиканской партии взять под контроль Палату представителей и Сенат во время выборов 2022 года.

В публикации AP также сказано, что Трамп намерен отомстить членам Республиканской партии, поддержавшим его импичмент.

- Я полагаю, что вы, вероятно, в ближайшее дни будете слышать о нем гораздо больше, - приводит AP слова помощника Трампа Джейсона Миллера.

В воскресенье, 14 февраля, Сенат Конгресса США проголосовал против импичмента Дональда Трампа. Сайт KP.ru сообщал, что экс-глава Белого дома был оправдан по статье о подстрекательстве к мятежу.