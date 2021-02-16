Алексея Навального доставили в суд на заседание по делу о клевете

Алексей Навальный доставлен в Бабушкинский суд на рассмотрение дела о клевете на ветерана Игната Артеменко Фото: Александр БОЙКО

Алексея Навального доставили в Бабушкинский суд Москвы, где сегодня, 16 февраля, продолжится рассмотрение дела о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Ожидается, что во вторник суд проведет прения сторон, в прокурор запросит наказание для Навального.

Политика привезли в автозаке из следственного изолятора "Матросская тишина", сообщает ТАСС. Заседание суда должно начаться в 10:00 по московскому времени.