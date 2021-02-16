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Общество

Алексея Навального доставили в суд на заседание по делу о клевете

Полиция снова усилила меры безопасности вокруг здания Бабушкинского суда
Ася КУЗНЕЦОВА
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Алексей Навальный доставлен в Бабушкинский суд на рассмотрение дела о клевете на ветерана Игната Артеменко

Алексей Навальный доставлен в Бабушкинский суд на рассмотрение дела о клевете на ветерана Игната Артеменко

Фото: Александр БОЙКО

Алексея Навального доставили в Бабушкинский суд Москвы, где сегодня, 16 февраля, продолжится рассмотрение дела о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Ожидается, что во вторник суд проведет прения сторон, в прокурор запросит наказание для Навального.

Политика привезли в автозаке из следственного изолятора "Матросская тишина", сообщает ТАСС. Заседание суда должно начаться в 10:00 по московскому времени.