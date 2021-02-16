ЦБ предупредил о новой схеме мошенников с использованием банкоматов

В Центробанке заявили о серьезном вызове со стороны мошенников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мошенники стали чаще вынуждать своих жертв перевести свои деньги на счёт в другом банке или переводить средства через терминалы и банкоматы, чтобы усложнить банку процедуру блокировки сомнительных операций, сообщил заместитель главы департамента информационной безопасности Центробанка России Артём Сычев.

- Волнует, что злоумышленники уже прекрасно понимают, что если вся эта мошенническая активность идёт через платежные системы, то она с большой вероятностью может быть остановлена на стороне банка, - объяснил специалист в беседе с агентством РИА Новости.

Артём Сычев добавил, что мошенники используют старые предлоги для хищения денег, но теперь они вынуждают не перевести деньги с карты на карту, а прийти в отделение и перевести средства через терминал или банкомат другого банка, что банк, который обслуживает клиента, увидел просто снятие средств без возможности отследить, куда они ушли.

- И вот это серьезный вызов, который требует отдельной проработки и на нашей стороне, и на стороне банков, - подчеркнул эксперт, отметив, что мошенники вынуждены придумывать новые схемы, поскольку финансовая грамотность россиян растёт.

Ране сайт KP.ru сообщал, что Центробанк предостерёг российские компании о хакерских атаках на их счета.