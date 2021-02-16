ФСБ задержала финансистов ИГ* в Крыму и Татарстане

ФСБ ликвидировалf в Крыму и Татарстане ячейку, собиравшую деньги для боевиков ИГ* Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральная служба безопасности России задержала в Татарстане и Крыму группу финансистов "Исламского государства"*.

Под видом благотворительной деятельности они собирали деньги на спонсирование боевиков, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В сообщении ЦОС также отмечается, что у людей, собиравших деньги для боевиков, изъяли средства связи, компьютерную технику и носители информации.

Против задержанных уже возбудили уголовное дело о содействии террористической деятельности.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в январе 2021 года ФСБ предотвратила теракт в Башкирии. 25-летний молодой человек готовил нападение на сотрудников правоохранительных органов. ФСБ также изъяла его тайник с огнестрельным оружием, боеприпасами и самодельной взрывчаткой.

В телефоне мужчины нашли инструкции по изготовлению оружия и переписку с представителями террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам"*.

* Запрещённая в России террористическая организация