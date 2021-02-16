В Бабушкинском суде началось заседание по делу Навального о клевете на ветерана

Алексея Навального обвиняют в оскорблении ветерана ВОВ. Фото: протокольная съёмка Мосгорсуда

В Бабушкинском суде Москвы началось заседание по делу политика Алексея Навального. Его обвиняют в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Заседание проводит судья Вера Акимова, сообщает из зала суда корреспондент "Комсомольской правды" Александр Бойко.

Сайт KP.ru ведёт прямую онлайн-трансляцию слушания дела.

Напомним, предстоящее заседание по делу станет третьим по счёту. Предыдущие прошли 5 и 12 февраля. В случае признания вины Алексея Навального политику грозит штраф в размере до одного миллиона рублей или обязательные работы на срок до 240 часов.

2 июня Алексей Навальный опубликовал в своих социальных сетях ролик, в котором 15 человек, в том числе ветеран Артёменко, известные деятели искусства, военные, спортсмены, высказывались в поддержку принятия поправок к Конституции России. Под роликом Навальный назвал их "холуями" и "позором страны".