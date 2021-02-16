Ночь на 16 февраля стала самой холодной с начала месяца в Москве. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала месяца. Столбики термометров опустились до отметки - 22,2 градуса.

"Прошедшая ночь стала самой холодной с начала февраля - температура опустилась до -22,2 градуса в Москве, а в Новой Москве было -31,8", - сказал синоптик агентству РИА Новости.

Он отметил, что температура этой ночью была не самой холодной с начала зимы. Самым морозным днем остаётся 18 января, когда температура опустилась ниже 23 градусов. А в феврале до этого самым холодным днем было 8 февраля с температурой -19,3 градуса.

Напомним, что ранее синоптики предупредили жителей центральной России, что ближайшие недели станут одними из самых холодных и снежных с начала зимы. Так, в Москве 12 и 13 февраля стали самыми снежными. По оценкам специалистов, осадки превысили месячную норму два раза.