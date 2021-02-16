Коронавирус у Юрия Соломина: худрук Малого театра госпитализирован. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У Юрия Соломина выявлен коронавирус. Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра находится в больнице.

"Да, к сожалению, Юрий Мефодьевич заболел и находится в больнице, но, слава Богу, болезнь проходит не в тяжелой форме", - сказала РИА Новости директор театра Тамара Михайлова.

В прошлом году Соломин отметил 85-летие.

Артист родился 18 июня 1935 года в Чите.

Юрий Соломин награжден званиями Народный артист СССР (1988) и Герой Труда РФ (2020).

Начиная с 1988 года он является бессменным художественным руководителем Государственного академического Малого театра.

За свою карьеру он снялся в 50 фильмах и сериалах, среди них "Адъютант его превосходительства", "Обыкновенное чудо", "ТАСС уполномочен заявить…" и других. Лауреат Государственной премии РФ (2001).