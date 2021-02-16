Прокуратура попросила признать Алексея Навального виновным по делу о клевете

Государственное обвинение просит суд признать Алексея Навального виновным по делу о клевете на ветерана Фото: REUTERS

Прокурор Екатерина Фролова попросила признать Навального виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, сообщил из зала суда корреспондент "Комсомольской правды" Александр Бойко.

Гособвинение также добавило, что Алексей Навальный продолжил оскорблять потерпевшую сторону вместо того, чтобы извиниться.

Сайт KP.ru ведёт прямую онлайн-трансляцию заседания суда.

Напомним, 16 февраля в Бабушкинском суде Москвы продолжается рассмотрение уголовного дела о клевете Навального на ветерана. Как сообщал сайт KP.ru, сразу после начала суда прокурор Фролова попросила судью Веру Акимову направить в Следственный комитет материалы об оскорблении Навальным судьи и гособвинения в течение слушаний дела. Суд отклонил ходатайство обвинения.