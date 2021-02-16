Американец зашел в свою квартиру и бесследно исчез. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американец бесследно исчез после того, как зашел в свою квартиру.

Пятидесятилетний житель Сан-Франциско Кристофер Войтель пропал 9 января. По камерам наблюдения видно, как он зашел в свою квартиру, но после из нее ни разу не выходил, сообщает местное издание Mission Local.

Поисками мужчины занялась полиция после того, как родственники забили тревогу. В его квартире не обнаружили ничего подозрительного, а входная дверь была заперта на замок.

Родные рассказали, что перед исчезновением Войтель обратился к племяннице: "Пожалуйста, скажи Ларе (сестре Войтеля. — Прим. ред.), чтобы она проверила сообщения. Это срочно". Сестра попыталась позвонить брату, однако тот не взял трубку.

Перед исчезновением мужчина вел себя достаточно странно. Родственники рассказали, что Войтель писал необычные посты в Facebook, говорил о побеге в горы, а также жаловался на то, что ему "небезопасно".

В последние годы он страдал от депрессии, но при этом соседи отзывались о нем крайне положительно. Знакомые Войтеля рассказали, что приблизительно год назад он познакомился с бездомным по прозвищу Буд, который занимался оккультизмом. Есть версия, что именно Буд причастен к исчезновению Войтеля.

Полиция установила, что за пару дней до исчезновения мужчины Войтель заходил к нему в дом. Накануне своего исчезновения он поругался с бездомным написав ему гневное сообщение в Facebook, в котором запретил приходить к нему домой. Буд, в свою очередь, заявил полиции, что Войтеля застрелили при попытке ограбления.