Прокурор просит для Навального наказание в виде штрафа 950 тысяч рублей за клевету на ветерана

Прокурор просит для Навального по делу о клевете - штраф в 950 тыс рублей Фото: REUTERS

Прокурор Екатерина Фролова попросила назначить Алексею Навальному 950 тысяч рублей штрафа в виде наказания за клевету в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко, сообщает из зала суда корреспондент "Комсомольской правды" Александр Бойко. Сайт KP.ru провёл прямую онлайн-трансляцию заседания.

Кроме того, Екатерина Фролова попросила назначить новый приговор по совокупности с судимостью по уголовному делу "Ив Роше". Ранее Навальный был приговорён к 3 годам и 6 месяцам заключения в колонии общего режима. 950 тысяч рублей штрафа гособвинитель попросила прибавить к этому сроку.

Сайт KP.ru также сообщил, что следующее заседание по делу Навального пройдёт в субботу, 20 февраля, в 14:00. Алексей Навальный огласит на нём своё последнее слово перед приговором суда.