В России выявлено минимальное число заражений коронавирусом с 10 октября 2020 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России выявлено минимальное число заражений коронавирусом с 10 октября 2020 года.

Специалисты зафиксировали 13 233 случая COVID-19 в 84 регионах, из них 1 312 (9,9%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Согласно данным оперативного штаба, за все время пандемии в России выявлено 4 099 323 случаев болезни. 3 624 663 из них справились с инфекцией. 80 979 стали жертвами вируса.

Специалисты за все время пандемии в стране провели свыше 107 миллионов тестов на выявление болезни.

Ранее инфекционист заявил, что Россия вышла на плато по коронавирусной инфекции. Он отметил, что половина жителей страны имеют устойчивый иммунитет к вирусу.

Напомним, с 18 января в России проходит массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Прививка выполняется препаратом "Спутник V" в два этапа.

Глава центра Гамалеи отметил, что вакцина способна противостоять любой дозе инфекции.