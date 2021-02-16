Депутат Василий Власов предложил распространить льготную ипотеку на строительство частных домов

В России хотят расширить программу льготной ипотеки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Госдуме предложили расширить программу льготной ипотеки на строительство частных домов. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов. Свое предложение он направил на имя зампреда правительства Марата Хуснуллина.

В своем обращении депутат напомнил, что разработка мер поддержки индивидуального строительства является одной из приоритетных задач, поставленных президентом. Однако на сегодняшний день воспользоваться льготными условиями при строительстве дома могут только семьи, где хотя бы один из родителей младше 36 лет и есть хотя бы один ребенок не старше 19 лет.

По мнению Власова, единственной программы поддержки для развития частного строительства недостаточно.

«Считаю целесообразным расширить круг возможных субъектов — получателей льготной ипотеки по индивидуальному жилищному строительству и сделать ее доступной для всех граждан. Прошу вас дать свою оценку данной инициативе и проанализировать возможность ее реализации», — цитирует Власова RT.

Напомним, ранее Владимир Путин поручил правительству представить предложения по реализации программ льготной ипотеки в 2021-2024 гг, передает Москва 24.