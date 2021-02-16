В Новой Москве взорвались два резервуара с топливом

Взрыв двух резервуаров с топливом с последующим горением на площади 50 кв. м произошел на газовой заправке в Новой Москве Фото: МЧС России

В Новой Москве по очереди взорвались два резервуара с топливом, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Пожар вспыхнул в бытовке, расположенной в поселении Сосенское по адресу улица Адмирала Корнилова, дом 60. Огонь перекинулся на резервуар с топливом на газовой заправке. Два резервуара объёмом 500 кубических метров взорвались.

Также сообщается, что обломки после взрыва разлетелись на проезжую часть, в бытовке, где начался пожар, есть несколько пропановых баллонов. Есть угроза ещё одного взрыва, поэтому спасатели эвакуируют всех в радиусе 500 метров от горящей заправки.

- Угроза распространения пожара на улице Адмирала Корнилова снята, пожарные работают на охлаждение двух емкостей с пропаном. В 12.21 возгорание бытовок ликвидировано, - сообщила пресс-служба МЧС России в своём Telegram-канале.