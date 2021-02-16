Сенатор Рязанский увидел плюсы в расширении льготной ипотеки на частные дома Фото: Евгения ГУСЕВА

В совете Федерации поддержали предложение расширить льготное ипотечное кредитование на строительство частного дома. Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский уверен, что подобное нововведение поможет вернуть людей на землю.

Сенатор отметил, что Россия – это огромная страна. Многие регионы очень слабо заселены. В частности, это Новгородская область, Ленинградская, Костромская, Ивановская – вся нечерноземная часть страны. Если людям предоставлять льготные займы, то они смогут обосноваться на земле и построить собственное жилье.

- Если ипотека позволит добиться данной цели, то крайне правильно. Хорошо, если бы эта инициатива нашла свое продолжение хотя бы в обсуждении, - отметил сенатор в беседе с RT.

Он поддерживает введение льготного кредитования, в частности, это будет огромная помощь для семей с детьми.

- Пусть даже в семье подрастает один ребенок. Смысл такого рода ипотеки прежде всего заключается в том, чтобы дать людям построить свой дом, — подчеркнул Рязанский.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил расширить круг получателей льготной ипотеки на строительство частного дома.

Тем временем, новостройки в России могут подорожать на 7 процентов. такое мнение высказывают крупные столичные застройщики. Одна из причин кроется в подорожании стройматериалов, а еще на стоимости строительства негативно скажется повышение утилизационного сбора, пишет газета "Известия".