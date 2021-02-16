Последнее слово Алексея Навального по делу о клевете назначено на 20 февраля 2021

20 февраля пройдёт четвёртое заседание по делу Навального Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 20 февраля, в Бабушкинском суде Москвы Алексей Навальный скажет последнее слово в деле о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко, сообщает из зала суда корреспондент "Комсомольской правды" Александр Бойко.

Также сообщается, что заседание суда планируется начать в 14:00.

Сегодня, 15 февраля, прошло третье по счёту слушание по делу о клевете. Сайт KP.ru вёл прямую онлайн-трансляцию заседания.

Напомним, 2 июня Навальный опубликовал в аккаунтах своих социальных сетей ролик RT, в котором 15 человек, в том числе известные личности, высказывались в поддержку принятия поправок к Конституции России. Навальный назвал их "холуями" и "позором страны". 15 июня на него завели дело по статье о клевете. Прокуратура запросила для политика штраф в 950 тысяч рублей.