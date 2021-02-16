Песков: Парад Победы в 2021 году точно состоится

Пресс-секретарь отметил важность 9 мая для русского народа. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече с журналистами во вторник, 16 февраля, заявил, что Парад Победы в 2021 году точно состоится.

Он отметил важность праздника для русского народа и заявил, что в этом году эпидемиологическая ситуация приходит в норму. Это, по его словам, позволит не переносить важные для страны события на более поздний срок, как было в 2020 году.

"Вы знаете, что даже в 2020 году парад был, поэтому - парад будет, никаких сомнений нет", - сказал Песков.

Напомним, что в 2020 году Парад Победы по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне был перенесен с 9 мая на 24 июня из-за сложной эпидемиологической ситуации связанной с коронавирусной инфекцией.

Президент РФ Владимир Путин выбрал 24 июня, так как в этот день в 1945 году состоялся исторический Парад победителей.