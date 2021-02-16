Треть россиян признались, что недовольны своими отношениями с начальством

Опрос показал, что россиян больше всего не устраивает в начальстве Фото: Иван ВИСЛОВ

Две трети россиян (67%) сообщили, что абсолютно довольны сложившимися отношениями с начальством. А вот еще треть признались, что отношения с руководством их не устраивают. К таким выводам пришли аналитики сервиса «Работа.ру», которые провели опрос среди работников всех регионов России.

Наиболее неприятным фактором в общении с начальством россияне назвали манипуляции и угрозы снижения зарплаты.

«36% опрошенных отметили, что больше всего недовольны манипуляциями со стороны руководства с помощью угроз понижения зарплаты, увеличения объемов работ, задержек после рабочего дня или увольнения», — приводит данные исследования RT.

Еще 29% опрошенных признались, что проблемы возникают из-за того, что они не считают своего руководителя достаточно компетентным и профессиональным.

Также четверть опрошенных рассказали, что их не утраивают личные качества начальников, а 24% пожаловались на агрессию руководства в отношении подчиненных.

18% респондентов рассказали, что недовольны звонками и сообщениями от руководства в нерабочее время. 15% отметили нежелание начальства их повышать, а 7% пожаловались на сплетни со стороны руководителя.

Напомним, ранее проведенное исследование показало, что четверть россиян верят, что их руководство не подходит им по знаку зодиака. Выражается это в нежелании повышать сотрудников, передает Москва 24.