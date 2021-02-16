Авторов украинского учебника обвинили в пропаганде "русского мира". Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Авторов нового украинского учебника по истории для восьмых классов обвинили в пропаганде "русского мира".

Профессор и доктор исторических наук Виктор Брехуненко, являющийся рецензентом учебника, заявил, что книгу даже не проверили на антиплагиат. Он подчеркнул, что в ней имеется много фактологических ошибок.

В пособии указывается, что "Россия основала Одессу, Днепр, Симферополь и Севастополь", но это ведь не так, передает его мнение агентство УНИАН.

При этом другие эксперты не заметили в учебнике исторических ошибок, поэтому рекомендовали его для обучения восьмиклассников.

Книга еще не поступила в печать. По спорному моменту будет организована проверка.

Напомним, в 2016 году Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента Украины, подписал закон об ограничении доступа на рынок страны печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ.