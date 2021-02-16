Песков заявил, что решение по льготной ипотеке пока не принято. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам 16 февраля, что решение о продлении программы льготной ипотеки на данный момент не принято. Он отметил, что в пик коронавирусной инфекции в 2020 году программа льготной ипотеки помогла строительному сектору остаться на плаву.

"Это разогнало рынок нового жилья", - передает слова Пескова ТАСС.

При этом он отметил, что принятое властями решение имело воздействие и на другие сектора экономики.

Но при всех положительных показателях стали расти и цены на новостройки, отметил представитель Кремля.

"И существует также экспертная точка зрения о том, что надувается определенный ипотечный пузырь", - сказал Песков.

Ранее глава департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова заявляла, что необходимо завершить льготную программу ипотечного кредитования, «чтобы не приводить к избыточным рискам».

А президент Владимир Путин поручил правительству проработать снижение ставки по льготной ипотеке в России.