Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Песков заявил, что решение по льготной ипотеке пока не принято

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что этот вопрос рассматривается
Анастасия РЫШКОВА
КомментироватьОставить комментарий
Песков заявил, что решение по льготной ипотеке пока не принято.

Песков заявил, что решение по льготной ипотеке пока не принято.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам 16 февраля, что решение о продлении программы льготной ипотеки на данный момент не принято. Он отметил, что в пик коронавирусной инфекции в 2020 году программа льготной ипотеки помогла строительному сектору остаться на плаву.

"Это разогнало рынок нового жилья", - передает слова Пескова ТАСС.

При этом он отметил, что принятое властями решение имело воздействие и на другие сектора экономики.

Но при всех положительных показателях стали расти и цены на новостройки, отметил представитель Кремля.

"И существует также экспертная точка зрения о том, что надувается определенный ипотечный пузырь", - сказал Песков.

Ранее глава департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова заявляла, что необходимо завершить льготную программу ипотечного кредитования, «чтобы не приводить к избыточным рискам».

А президент Владимир Путин поручил правительству проработать снижение ставки по льготной ипотеке в России.