Песков заявил, что решение по льготной ипотеке пока не принято.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам 16 февраля, что решение о продлении программы льготной ипотеки на данный момент не принято. Он отметил, что в пик коронавирусной инфекции в 2020 году программа льготной ипотеки помогла строительному сектору остаться на плаву.
"Это разогнало рынок нового жилья", - передает слова Пескова ТАСС.
При этом он отметил, что принятое властями решение имело воздействие и на другие сектора экономики.
Но при всех положительных показателях стали расти и цены на новостройки, отметил представитель Кремля.
"И существует также экспертная точка зрения о том, что надувается определенный ипотечный пузырь", - сказал Песков.
Ранее глава департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова заявляла, что необходимо завершить льготную программу ипотечного кредитования, «чтобы не приводить к избыточным рискам».
А президент Владимир Путин поручил правительству проработать снижение ставки по льготной ипотеке в России.